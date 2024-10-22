فرصة لإحياء مسيرته .. فريق إسباني يستعين بابن مارادونا لإنقاذه من الهاوية!

مسيرة متواضعة كلاعب

يستعد دييجو أرماندو مارادونا "جونيور" لخوض تجربة جديدة في التدريب، وهذه المرة ستكون في إسبانيا مع نادي إيبارا الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.

ابن الأسطورة الأرجنتينية مارادونا لم يتمتع بنفس الشهرة والنجاح طوال مسيرته كلاعب، ويطمح في تغيير هذا الأمر من خلال عالم التدريب الذي اقتحمه في عام 2021، حيث سبق له العمل كمدير فني مع فرق مغمورة مثل نابولي يونايتد وبومبي ومونتكالتشيو.

ومن جانبه أعلن فريق إيبارا بشكل رسمي، اليوم، الثلاثاء، عن انضمام مارادونا الصغير له، ليكون على رأس القيادة الفنية لما تبقى من الموسم الحالي، طمحًا في تخطي الأزمة التي يمر بها الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي ذلك بابتعاد إيبارا بنقطة واحدة فقط عن الهبوط وتوديع دوري الدرجة الثالثة، حيث يحتل المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط فقط في 7 مباريات، مما دفع إلى الاستغناء عن المدرب فرانسيس دياز وقدوم مارادونا بدلًا منه.

يذكر أن مسيرة مارادونا جونيور البالغ من العمر 38 سنة مع كرة القدم كلاعب كانت متواضعة للغاية، حيث لعب 16 موسمًا في الدرجات الأدنى في إيطاليا، لكنه لم يصل أبدًا إلى المستوى الاحترافي.