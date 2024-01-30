"ابن الأهلي في الاتحاد رسميًا" .. الصفقة الشتوية الرابعة

الاتحاد أعلن عن الصفقة الرابعة رسميًا..

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أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا، عن صفقته الرابعة خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد كان قد حسم التعاقد مع ثلاثي نادي الاتفاق السعودي "سعد الموسى وحامد الغامدي وأحمد الغامدي"، خلال الشتاء الحالي؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في الصيف القادم.

ومساء اليوم الثلاثاء.. كشف الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن التعاقد مع الحارس محمد المحاسنة، بشكل رسمي، قادمًا من صفوف نادي ضمك السعودي.

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وأشار العميد الاتحادي، إلى توقيع المحاسنة على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات قادمة، ضمن خطة النادي للتعاقد مع أبرز النجوم السعوديين.

المحاسنة البالغ من العمر 26 سنة، بدأ مسيرته الكروية في النادي الأهلي السعودي، قبل الانتقال إلى ضمك في صيف 2019؛ حيث خاض معه 15 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مستقبلًا 23 دفًا ومحافظًا على شباكه "4 مرات".

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