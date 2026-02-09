"ظبطته أنا والأولاد في غرفة المعيشة" .. ابنة أخت كرويف تكشف كواليس خيانة خوليت المأساوية

إستيل كرويف، ابنة أخت الراحل يوهان كرويف وزوجة رود خوليت السابقة، تحدثت بصراحة في برنامج Het Waren 2 Fantastische Dagen على قناة SBS6 عن طلاقها من خوليت.

استمر زواج كرويف (47) وخوليت (63) لمدة اثني عشر عامًا. انتهى هذا الزواج بشكل مفاجئ ومؤلم في عام 2010. في عام 2012، انفصل الاثنان نهائيًا.

كشفت كرويف خيانة زوجها السابق، لاعب كرة القدم الشهير. سبق لها أن تحدثت عن مدى الألم الذي سببه لها ذلك. وصرحت في وسائل الإعلام أنها أصيبت برهاب الهجران.

في الحلقة الأولى من الموسم الجديد من برنامج Het Waren 2 Fantastische Dagen، تفتح كرويف قلبها مرة أخرى في حوار مع كارولين فان دير بلاس، زعيمة حزب Boer Burger Beweging.

بعد مرور حوالي خمسة عشر عامًا على تلك اللحظة، لا تزال كرويف تعاني بشدة. لا تزال العاطفة في صوتها واضحة للغاية: "لم أكن محظوظة حقًا في الحب"، هكذا تبدأ الحديث عن الموضوع باختصار.

"عندما تطلقت، وقعت في فجوة عميقة. فقد ضبطت زوجي متلبسًا في غرفة المعيشة"، تذكرت. لن تنسى تلك اللحظة أبدًا. "10 أغسطس 2010، الساعة 10:30 مساءً".

"دخلت مع أطفالي ورأى ابنتي وابني ذلك"، تواصل. "ثم اكتسبت ابنتي 15 كيلوجرامًا، فقد بدأت تعوض عن ذلك بالأكل. كان ذلك في الواقع سبب طلاقي".