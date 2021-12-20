ابنة إنريكي.. سبب جديد يدفع توريس للانتقال إلى برشلونة

تعد مسألة انتقال فيران توريس إلى نادي برشلونة الإسباني واحدة من أكثر المسائل الملحة ليس فقط لدى "البلوجرانا" لكن بالنسبة إلى جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويضغط توريس بشدة من أجل العودة إلى إسبانيا، بداية للعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز في برشلونة، والحصول على دقائق أكثر للمشاركة مما هو الحال في مانشستر سيتي.

لكن ليست الرياضة فقط هي ما تدفع فيران توريس للعودة إلى برشلونة، حيث أن الإسباني الدولي على علاقة عاطفية مع سيرا مارتينيز، ابنة لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا.

من هي سيرا مارتينيز؟

صحيفة "as" الإسبانية نشرت معلومات عن سيرا مارتينيز، واعتبرتها رياضية مميزة للغاية، لكن لا علاقة لها بكرة القدم، حيث تحترف ابنة العشرين عامًا ركوب الخيل، وتهدف إلى أن تصبح واحدة من أعظم محبي الفروسية في العالم.

وتحافظ سيرا مارتينيز على علاقتها مع فيران توريس رغم تواجده في مانشستر سيتي.

ومع ذلك فإن المسافات قد تصبح أقصر للغاية إذا ما نجح فيران توريس في إكمال عودته إلى برشلونة في يناير المقبل.

نشاط واسع في وسائل التواصل

سيرا نشطة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق "إنستجرام" حيث لديها أكثر من 14 ألف متابع.

وغالبًا ما تشارك سيرا تفاصيل صغيرة عن حياتها وشغفها بالخيول، وبالطبع حبها لمنتخب إسبانيا.

ومن الشائع أن تنشر بعض الصور التي تظهر فيها مرتدية قميص منتخب إسبانيا وتتابع إحدى المباريات.

توريس عن إنريكي: هو مثل والدي

ويحافظ جناح مانشستر سيتي على علاقته الممتازة مع لويس إنريكي، حيث اعترف في أكثر من مناسبة بأنه يعتبر مدرب منتخب إسبانيا كوالده رياضيًا.

وقال في تصريحات سابقة: "ليس لدي سوى كلمات الشكر، أنا أعتبره والدي، منذ أن جئت إلى المنتخب واستقبلني بطريقة رائعة، ومنحني كل الثقة، وهذا ما يريده أي لاعب".

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