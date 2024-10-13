ابنة أسطورة فرنسا وتوتنهام: والدي يرفض مقابلة نجلي وتوقف عن الرد على رسائلي!

أسطورة فرنسا يتجاهل عائلته...

كشفت جوي بينكيه، ابنة دافيد جينولا، أسطورة منتخب فرنسا، وتوتنهام السابق، عن وجود خلاف كبير بينها وبين والدها، مشيرة إلى أنها تخشى ألا يقابل طفلها الصغير جده للأبد بسبب هذا الخلاف.

وقال جوي في تصريحات لجريدة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أنا سعيدة للغاية لأنني أصبحت أمًا، ولكنني أشك أن والدي سيتعرف على ابنتي، لقد توقف عن الرد على رسائلي، الطريقة التي يعاملني بها ليست صحيحة".

وكانت جوي، وُلدت في عام 1992 بعد علاقة غير شرعية، ولمدة سنوات رفض جينولا، الاعتراف بابنته حتى لقاء جمع بينهما خلال عام 2021 في مدينة مارسيليا الفرنسية.

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وبعد هذا اللقاء وبالرغم من وعد والدها لها بأن يتواصلا معًا، إلا أنهما لم يتواصلا مما دفع جوي، إلى أن تعرب عن مخاوفها بأن تصبح ابنتها هي الأخرى ضحية، للأسطورة الفرنسية.

وتابعت جوي حديثها مع الصحيفة الإنجليزية، وقالت: "أشك أن والدي سيتعرف على ابنتي، فهو لا يبدو مهتمًا بأي منا، أود أن يكون هناك علاقة عائلية، ولكن لا يمكنني اجباره على فعل الشيء الصحيح".

وأضافت: "لقد أرسلت له رسالة أخبرته فيها أنه سيصبح جدًا، قبل أن يرد عليّ ويخبرني أنه يشعر بالسعادة من أجلي ومن أجل شريكي، ثم توقف عن الرد على رسائلي بعدما أرسلت له صورة بالموجات فوق الصوتية، لأخبره أن الجنين سيكون فتاة".

وأكملت: "أخبرته بعد ذلك أنه يمكنه أن ينكر وجودنا بقدر ما يشاء، ولكن طفلتي ستحمل دائمًا حمضه النووي، وستحمل نفس الدم الذي يجري في عروقنا، وسأقاتل دائمًا من أجل حقوقها".