إبراهيموفيتش: نصحت مبابي بريال مدريد، وجوارديولا ضعيف الشخصية!

كشف النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش عن بعض من أسرار مسيرته الكروية المستمرة حتى الآن داخل نادي ميلان الإيطالي.

وجاء ذلك خلال حوار مطول أجراه مع صحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية قبل يوم واحد من إصدار كتابه الجديد بالكامل.

السويدي تحدث عن أبرز الأمور على رأسهم الحديث الذي دار بينه وبين مبابي في الصيف وعلاقته مع المدربين ولاعبي الخصم.

كيف كان الحديث بين مبابي وإبرا؟

أكد هاجم ميلان الإيطالي، أنه نصح كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في أقرب فرصة ممكنة، وقال "بالطبع نصحت مبابي بالرحيل، لأنه يحتاج إلى بيئة أكثر تنظيمًا".

وأضاف: "ريال مدريد بيئة مناسبة لـ مبابي، لكن عندما سألني ناصر الخليفي، أخبرته بعدم بيعه لأن مبابي لا يعوّض".

ماذا قال إبرا عن علاقته بالمدربين؟

وعن المدرب الذي كان له تأثير علىه، قال زلاتان: "كابيلو علمني كيف أشاهد المرمى، كان يذبحني طوال الوقت.. إنه رجل صعب للغاية في التعامل، لكنه مدرب رائع".

وكشف: "في اليوم الأول بعد المؤتمر الصحفي والاحتفالات وكل شيء دخلت غرفة خلع الملابس وهو يقرأ جريدة جازيتا ديلو سبورت، أقول: (صباح الخير سيد فابيو!). هو لا يضع الجريدة بالأسفل حتى، بقيت هناك لمدة ربع ساعة ، ولاجازيتا في وجهي، ثم نهض كابيلو وأغلق الجريدة وذهب بعيدًا دون أن ينطق أي كلمة. كأنني غير موجود".

وماذا عن جوارديولا.. أجاب إبراهيموفيتش: "لم يفهمني قط، أراد أن يخطط لكل شيء بمفرده، هو لا يحب الكثير من اللاعبين، وإذا كانت هناك مشكلة لا يمكنه حلها، لذلك قررت المغادرة، لأن شخصيته ضعيفة".

وعن اشتباكه مع أليجري في ميلان: "خسرنا 3/0 ضد آرسنال، وكان يضحك. صحيح أننا اجتزنا الدور وتأهلنا، لكن لم يكن هناك ما يضحك عليه والفريق خاسر بثلاثية، وأخبرته بذلك".

ماذا حدث بينه وبين لوكاو في ديربي ميلان؟

"في البداية لقد تجادل مع رومانيولي ثم مع سيليماكيرس، تدخلت للدفاع عن زملائي ولكن لوكاكو هاجمني على المستوى الشخصي، لقد صدمت لأننا كنا زملاء من قبل في مانشستر يونايتد".

وشدد "لوكاكو لديه غرور كبير ويعتقد أنه بطل وهو قوي حقًا، لكنني نشأت في الحي اليهودي في مالمو وعندما يأتي شخص تحتي ورأسه للأسفل أضعه في مكانه، لذلك ضربته في منطقته الجميلة وهي طقوس والدته ولذلك فقط السيطرة، لقد خسرنا ذلك الديربي وتم طردي وأصبت أيضًا وحدثت الكثير من الأشياء السيئة، سترى بأن طقوس لوكاكو قد استوقفتني حقًا".

واختتم: "لقد طلبت من زملائي المؤمنين بأن يدعوا من أجلي لابد لي من تسوية الأمور معه أيضًا آمل أن التقي به قريبا، هذه أمور يجب حلها على أرض الملعب، أنا لا أكره أي شحص ناهيك عن لوكاكو".



