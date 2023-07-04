"ابتعد عن ليفربول" .. نصيحة غريبة من إرلينج هالاند إلى نجم "الريدز" الجديد!

دومينيك سوبوسلاي يتحدث عن نصيحة هالاند له بعد إتمام انتقاله إلى ليفربول..

كشف المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الجديد عن النصيحة التي وجهها له النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بعد إتمام انتقاله إلى "أنفيلد".

هالاند يرتبط بعلاقة صداقة مع سوبوسلاي بعد أن تزاملا سويًا في نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، قبل رحيل النرويجي إلى بوروسيا دورتموند الألماني في يناير 2020، ليلحق به لاعب الوسط بعد عام إلى "البوندسليجا" ليلعب رفقة لايبزيج.

النصيحة التي وجهها هالاند إلى سوبوسلاي تخص طريقة الحياة في إنجلترا، حيث وجهه بأن يقوم بشراء منزل في منطقة نائية بين مدينتي ليفربول ومانشستر، مما سيسمح له بالتنقل بين المدينتين براحة بعيدًا عن أعين المتطفلين.

وقال سوبوسلاي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد تحدثنا لدرجة أن هالاند نصحني بالعثور على عقارات، ومن المحتمل جدًا أن نصبح جيرانًا".

وأضاف: "علمت منه أن العديد من اللاعبين يعيشون في منتصف الطريق بين مانشستر وليفربول في منطقة هادئة حيث يمكن الحفاظ على الخصوصية، وسأرى يوم الإثنين ما كان يتحدث عنه، الأمر أثار فضولي جدًا".

وتابع: "بالطبع، إذا وضعنا صداقتنا جانبًا خلال مباريات ليفربول ومانشستر سيتي، فستكون بالتأكيد تجربة رائعة أن نلعب ضد بعضنا البعض".

وجاء تعاقد ليفربول مع سوبوسلاي كجزء من خطة إعادة بناء خط وسط الفريق حيث يحاول الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" إصلاح فريقه بعد الأداء الضعيف الموسم الماضي.