ابتسامة غاضبة ..كيف رد هازارد على الاتهامات بزيادة وزنه قبل مواجهة المغرب؟

مواجهة مرتقبة لنجم ريال مدريد

واقعة غريبة حدثت في المؤتمر الصحفي لمواجهة بلجيكا والمغرب، كان بطلها هازارد جناح نادي ريال مدري الإسباني بالحديث عن زيادة وزنه.

بلجيكا تستعد لمواجهة ممثل العرب وإفريقيا، غدًا، الأحد، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وخلال تواجده بالمؤتمر الصحفي للمباراة تم سؤال هازارد عن زيادة وزنه الفترة الأخيرة ليقول:"لا أعتقد أنني زدت في الوزن، أنا أتدرب حتى أكون في أفضل حالة بدنية ممكنة وهذا الشيء الأهم".

وعن تراجع مستواه:"لا زلت في مستواي، شكرًا".

وظهر البلجيكي في حالة غضب من سؤاله عن وزنه ومستواه، حيث جاءت إجاباته على الصحفيين قصيرة ومقتضبة، بظهور ابتسامه غاضبة على وجهه.

جدير بالذكر أن هازارد تعرض للعديد من الانتقادات طوال فترته مع ريال، وهناك أنباء قوية عن رحيله الصيف القادم.