إيهاب المباركي يتحدث عن صداقة ساسي.. ومواجهة الزمالك والترجي

الترجي يواجه الزمالك في السوبر الإفريقي

تحدث إيهاب المباركي لاعب الترجي التونسي عن مواجهة الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي، المقرر لها غدًا الجمعة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

العاصمة القطرية الدوحة سوف تستضيف المباراة بين الترجي التونسي والزمالك، في صراع على لقب إفريقي جديد.

وأكد المباركي على صعوبة اللقاء على الطرفين، وأن التتويج بالسوبر الإفريقي شيء يدعو للفخر وبطولة هامة للغاية.

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وقال المباركي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للقاء: "هذا اللقب ينقص فريق الترجي الحالي، المجموعة تستحق هذه البطولة لما قدموه خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف مدافع الترجي التونسي في تصريحاته: "ساسي صديق لنا ولكن الأن هو في الفريق المنافس ونسعى لتقديم كل ما لدينا في اللقاء".

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وتابع المباركي: "الفوز بالسوبر الإفريقي شيء كبير ونسعى لخطفها من الزمالك، فريق مميز ويمتلك العديد من اللاعبين ذو الخبرة الكبيرة".

وتأهل الزمالك إلى البطولة بعد التتويج بالكونفدرالية الإفريقية النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي، بينما يدخل الترجي التونسي اللقاء كبطل لدوري أبطال إفريقيا.