بسبب ظروف طارئة .. إيميريك لابورت يُسافر إلى فرنسا ويغيب عن مواجهة القادسية

تعرف على سبب سفر لابورت إلى باريس بشكل مفاجئ

يفقد نادي النصر النجم الإسباني إيميريك لابورت مدافع الفريق، بسبب اضطراره للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لأسباب طارئة.

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ويستعد النصر لمواجهة نظيره القادسية مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وكشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" عن أن لابورت غادر إلى باريس، بسبب ظروف والده الصحية.

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وبالتالي لن يستطيع لابورت المشاركة في مباراة النصر ضد القادسية المقرر لها غدًا، بسبب سفره المفاجئ إلى باريس للاطمئنان على والده.

ويبحث النصر عن الانتصار على القادسية، من أجل استمرار مطاردة الاتحاد الوصيف، حيث يحتل العالمي المركز الثالث برصيد 22 نقطة، خلف الاتحاد الوصيف بـ27 نقطة، والهلال المتصدر بـ28 نقطة.