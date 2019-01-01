إيمري يكشف رغبته بالتعاقد مع 3 لاعبين
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أحمد أباظة فيسبوك تويتر
أكد أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال الإنجليزي رغبته في التعاقد مع 3 لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية، ولكنه يصر على سعادته بالقائمة الحالية.
وقال إيمري قبل مواجهة مانشستر سيتي:"النادي كان يعمل بكل ما يمكنه. كنا نتحدث عن احتمالية الحصول على 3 لاعبين، ولكن فقط إذا أتوا وفقاً لشروطنا".
وأضاف:"أيضاً فقط إذا كنا نعتثد أنهم قادرون على المساعدة بأداء أفضل مما نملك. فقط دينيس سواريز انضم ونحن سعداء، لقد عمل النادي بشكل جيد".
وتابع:"الانتقالات ليست سهلة وليس من الممكن دائماً تغيير الكثير من الأمور لمساعدتنا بأداء كبير، وأنا سعيد للغاية باللاعبين الذين أملكهم".
يذكر أن الجانرز قد تعاقدوا فقط مع دينيس سواريز على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني.