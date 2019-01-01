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إيمري يكشف حقيقة انتقال نافاس إلى أرسنال

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GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images
الحارس الكوستاريكي ارتبط بالانضمام للمدفعجية بعد اقتراب رحيله عن ريال مدريد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن حقيقة مفاوضاته مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

تقارير صحفية إسبانية اكدت محاولة أرسنال لضم حارس ريال مدريد، بعد قيام الأخير بتوديع جماهير ناديه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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ووصل الأمر بوجود أنباء حول تقديم أرسنال لعرض قيمته 14 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.

إيمري علق قائلاً:"هذه القصة غير صحيحة، لم نتحدث أبداً عن فكرة التعاقد معه".

وأضاف:"لدينا 3 حراس مرمى ونشعر بساعدة كبيرة جداً بتواجدهم ولم نفكر في نافاس أو أي حارس جديد".

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وتأتي تصريحات إيمري قبل المواجهة القادمة لفريقه أمام بلاكبول، في افتتاح مشواره بكأس الاتحاد الإنجليزي

وتعد الأولوية الأهم لإيمري في الميركاتو الشتوي، هو تدعيم خط دفاعه، وضم لاعب وسط جديد تحسباً لرحيل آرون رامسي في يناير.

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