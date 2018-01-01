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إيمري: ليفربول يشبه جيل اللاهزيمة وأتمنى تجنب الإيقاف

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المدرب الإسباني مهدد بالإيقاف عن مباراة ليفربول القادمة بالدوري الإنجليزي بسبب ما بدر منه أمام برايتون

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أن الفريق الحالي لليفربول يظهر في أفضل حالاته منذ سنوات طويلة.

أرسنال يحل ضيفاً على ليفربول يوم السبت القادم في ملعب أنفيلد، في واحدة من أصعب مواجهات المدفعجية هذا الموسم.

الريدز على صدارة البريميرليج بفارق 6 نقاط عن توتنهام الثاني، دون التعرض لأي هزيمة حتى الآن.

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وقال إيمري عن مواجهة ليفربول:"مباراة كبيرة لنا ولهم، لم يتعرضوا لأي هزيمة هذا الموسم ويتمتعون بثقة عالية".

وأضاف:"سيكون اختباراً جيداً لنا، لعبنا أمامهم على ملعب الإمارات وتعادلنا 1/1، وظهرنا بشكل مميز جداً، ومع ذلك مواجهة السبت قد تكون مختلفة".

أرسنال هو الفريق الوحيد الذي سبق له الحصول على الدوري الإنجليزي بلا هزيمة في موسم 2003/2004، وإيمري تحدث عن مقدرة ليفربول على تكرار ذلك.

وأوضح الإسباني:"واجهتهم 3 مرات مع إشبيليه، تقدمهم واضح جداً للجميع، منذ 3 سنوات كانوا خارج دوري أبطال أوروبا والآن هم يلعبون بطريقة مثالية".

وعن وضع أرسنال بعد نهاية الدور الأول من الموسم:"نحن في وضعية جيدة جداً، سنحاول التحسن والتطور في النصف الثاني".

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إيمري يواجه عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة، بعد قيامه بركل إحدى الزجاجات خلال تعادل أرسنال مع برايتون أمس الأربعاء، مما قد يجعله يغيب عن لقاء ليفربول.

وفي هذا السياق قال المدرب الإسباني:"ركلت الزجاجة بجانبي ولكنها ذهبت نحو المشجع، اعتذرت مرة وأكرر اعتذاري وأتمنى عدم تعرضي للإيقاف".

ويخوض أرسنال المباراة وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ38 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر.

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