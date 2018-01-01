إيمري: فخور بأداء أوزيل وحزين لخسارة نظافة شباكنا

تصريحات المدرب الإسباني بعد فوز أرسنال على بيرنلي في الدوري الإنجليزي وتعليقه على مستوى مسعود أوزيل

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن فخره بالتزام لاعبيه، بالمباراة التي فاز بها على بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

أرسنال عاد مرة أخرى للانتصارات في البريميرليج اليوم السبت، بعد الفوز على بيرنلي 3/1، بالجولة الثامنة عشر من البطولة.

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إيمري قال بعد اللقاء:"كانت مباراة صعبة جداً لأنهم حاولوا لعب كرات طويلة في الثلث الأخير من ملعبنا، لقد فزنا ليس بسبب اللعب بالطريقة التي نفضلها ولكن لالتزامنا فقط".

وأضاف:"لعبنا بشكل جيد على الجانب البدني وأظهرنا شخصية جيدة، الفوز جاء مستحقاً وساعدنا على الاقتراب من توتنهام وتشيلسي".

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وتابع:"كنا ندرك مدى قوة بيرنلي التنظيمية لذلك حرصنا على عدم خسارة الكثير من الكرات، وسيطرنا على المباراة بمعظم فتراتها".

هجوم الفريق:"نحن نسجل العديد من الأهداف ولكن أيضاً علينا الحفاظ على نظافة شباكنا أكثر من ذلك".

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أداء مسعود أوزيل:"كان رائعاً اليوم بعد عمل كبير قام به في الفترة الأخيرة، جميع اللاعبين أظهروا قوتهم وبالتحديد أوزيل لأننا نحتاجه يساعدنا مثلما فعل اليوم".

يُذكر أن الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 37 نقطة في المركز الخامس، متساوياً في الرصيد مع تشيلسي الرابع، وبفارق نقطتين عن توتنهام الثالث الذي يلعب غداً ضد إيفرتون.