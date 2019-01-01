إيمري: أوباميانج جاهز ضد نابولي ولن نكرر خطأ إيفرتون

تعرف على تصريحات إيمري قبل مواجهة نابولي في ربع نهائي الدوري الأوروبي

أكد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، جاهزية بيير إيميريك أوباميانج لمباراة نابولي مشيرًا إلى ضرورة عدم تكرار أداء الفريق في لقاء إيفرتون.

أرسنال يستضيف نابولي مساء الغد، الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب "إمارات".

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي لمباراة نابولي: "أوباميانج لم يتواجد أساسيًا في آخر مباراتين لأنّه يعاني من بعض الآلام ولم نرغب في تفاقهم الإصابة، كما أنّ لوكاس توريرا جاهز للمباراة والجميع في أفضل أحواله".

وتابع: "أوزيل لاعب رائع وما حدث في مباراة إيفرتون كان بسبب الغضب لأنّ كل خسارة في الوقت الحالي حرجة للغاية وعلينا الآن التركيز على لقاء اليوربا ليج وتجاهل البريميرليج، وخاصة أننا وصلنا لنصف النهائي الموسم الماضي ونريد إنجازًا أكبر".

المدرب الإسباني رأى أنّ مواجهة نابولي لا تحمل أفضلية أي فريق على الآخر مشيرًا إلى أنّ الفريق الإيطالي تواجد في دوري الأبطال ولكن في مجموعة صعبة وبالتالي لن يكون ندًا سهلًا.

وأوضح: "أحترم كارلو أنشيلوتي كثيرًا فهو أحد أفضل المدربين في العالم ولديه خبرة كبيرة أوربيًا لكونه درّب في جميع الدوريات الكبرى ومسيرته مذهلة. إنّه اختبار حقيقي لنا جميعًا وعلينا إثبات قدراتنا".

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وأردف: "لم نتلق أي هدف على أرضنا في أوروبا ومن الضروري الحفاظ على السجل الإيجابي والتوازن بين الدفاع والهجوم، وفي لقاء الغد علينا أن نكون منافسين أقوياء ونبرهن على قدراتنا".

واختتم: "لعبنا بصورة سيئة يوم الأحد ضد إيفرتون ولكن لا نزال نمتلك الثقة ولم نسقط في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا، وأمام نابولي سنلعب أولًا على أرضنا وبالتالي سيكون أمرًا جيدًا للجمهور للتواجد والدعم والمساندة".

جدير بالذكر أنّ الجانرز ودّع الدوري الأوروبي الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.