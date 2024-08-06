منافسة إيمان خليف في نصف نهائي الملاكمة: لست خائفة منها لسبب وحيد!

ماذا قالت بطلة تايلاند؟

تحدثت الملاكمة التايلاندية جانجيم سوانافينج عن مواجهة الجزائرية إيمان خليف مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي منافسات الملاكمة (وزن 66 كجم) في أولمبياد باريس 2024.

وقالت جانجيم، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد تحسنت منذ خسارتي أمام (إيمان في بطولة العالم 2023)، وسأقاتل بكل ما لدي".

وأضافت: "لقد بحثت في الأمر أيضًا، حول هرموناتها، وأعلم أنها خسرت أمام ملاكمات إناث من قبل، لكن منذ وقت طويل، لست متأكدة مما إذا كانت أقوى أو إذا كانت هرموناتها الذكورية قد زادت".

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واستدركت: "لكنني لست خائفة لأننا متكافئتان، لقد أعددت جسدي جيدًا وتدربت كثيرًا، بغض النظر عن مدى قوتنا أو صلابتنا، كلانا بشر، كلانا لديه قبضتان، بعد أن وصلت إلى هذا الحد، أريد أن أذهب إلى الميدالية الذهبية".

وأثارت إيمان حالة من الجدل في دورة الألعاب الأولمبية، بعد انسحاب المنافسة الإيطالية أنجيلا كاريني أمامها في دور الـ16، مكتفية بعبارة "هذا ليس سهلًا"، كما صرّحت بأنها تلقت لكمة قوية للغاية دفعتها لعدم المواصلة.

ودافعت اللجنة الأولمبية الدولية عن إيمان خليف، بعد الهجوم العالمي الذي تعرضت له، والذي شارك به عدد من الشخصيات الشهيرة، مثل رجل الأعمال إيلون ماسك، فيما ردت اللجنة بأن خليف تمتلك الحق في المشاركة بالبطولات النسائية بصورة طبيعية.