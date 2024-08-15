"لقد حاولوا تلطيخ شرفي والبقية تأثروا بهم" .. إيمان خليف تفتح النار على ماسك وترامب!

البطلة الأولمبية توقفت عن الصمت

بعدما تحركت عمليًا وتقدمت بشكو ضد أبرز الشخصيات التي أساءت لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خرجت إيمان خليف عن صمتها وفتحت النار على بعض الشخصيات وتحديدًا إيلون ماسك ودونالد ترامب.

البطلة الجزائرية كانت قد تعرضت لحملة عنيفة من بعض الشخصيات البارزة خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية، وذلك بالتشكيك في "أهليتها الجنسية" واعتبارها رجلًا يلعب في مسابقات النساء، وقد قاومت تلك الحملة بصرامة وجسارة واستطاعت الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة النسائية "وزن الوسط".

المصادر الصحفية تحدثت أمس عن فتح النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا في شكوى مقدمة من خليف بسبب ما اسمته بتعرضها لـ"مضايقات إلكترونية جسيمة"، خلال مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، مشيرة إلى أن نبيل بودي، محامي الملاكمة الجزائرية، تقدم بتلك الشكوى إلى مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني، التابع لمكتب المدعي العام في العاصمة باريس، يوم الجمعة الماضي.

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خليف هاجمت ماسك وترامب بشدة حين قالت لإذاعة مونت كارلو الفرنسية "ترامب وماسك قالا أشياءً مثيرة للاشمئزاز عني، كنت خائفة جدًا وكان قراءة من يقولونه عني صعب جدًا، لا أخفي حقيقة أنني تألمت كثيرًا بسبب تلك الحملة ضدي. ليس لدي ترامب وماسك حق في الحديث عني بتلك الطريقة، لقد تأثر مشاهير آخرون بتلك الموجة من الافتراءات. إنه أمر محزن، أنا لا أخلط بين السياسة والرياضة لكنهم فعلوا".

وأتمت خليف "لقد حاولوا تلطيخ شرفي لكن كرامتي ظلت أعظم. أشكر الشعب الجزائري الذي دعمني طوال هذه المحنة الصعبة".