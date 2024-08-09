إيمان خليف ترد على سخرية العالم بالذهب الأولمبي..

كتبت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، مجدًا تاريخيًا في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بتتويجها بالميدالية الذهبية لمنافسات السيدات تحت 66 كجم، بعد الفوز على الصينية يانج ليو، في المباراة النهائية، بإجماع لجنة الحكام، بنتيجة (5-0).

وقدمت الملاكمة الجزائرية ابنة الـ25 عامًا، مسيرة مثالية في أولمبياد باريس، بالفوز في كافة مبارياتها بالبطولة، باكتساح، لتمنح بلادها الميدالية الذهبية الثانية في باريس 2024، بعد لاعبة الجمباز، كيليا نمور.

وبدأت مشاركة الملاكمة إيمان خليف، في أولمبياد باريس، بأزمة كبرى فجرتها منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني، في مباراة دور الـ16، والتي قررت الانسحاب بعد مرور 46 ثانية فقط، مُدعية بأنها تعرضت للكمة قوية للغاية، لتشعل فتيل هجوم عالمي جديد ضد الجزائرية.

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وبعد إطلاق فيديو ساخر ضد إيمان قبل المباراة، نجحت الملاكمة الجزائرية في الرد على منافساتها المجرية لوكا هاموري بفوز ساحق، بنتيجة (5-0)، بإجماع لجنة التحكيم، ثم واصلت عروضها القوية في نصف النهائي، بالفوز على منافستها التايلاندية جانجيم سوانافينج بإجماع الحكام الخمسة، لتضمن ميدالية تاريخية لبلادها.

ولاقت إيمان خليف هجومًا كبيرًا، شارك فيه عدد من الشخصيات الشهيرة حول العالم، حيث تم الإساءة إلى الملاكمة الجزائرية، بداعي سقوطها في اختبار "الأهلية الجنسية"، والذي استبعدها من بطولة العالم للسيدات، في العام الماضي، فيما دافعت اللجنة الأولمبية عن اللاعبة، بأنه يحق لها المشاركة في منافسات السيدات بصورة طبيعية، كما قدم والدها وثيقة رسمية تعود إلى تاريخ مولدها، وتثبت أنها أنثى طبيعية.

وأهدت إيمان خليف لبلادها، الميدالية السابعة في رياضة الملاكمة بتاريخ دورة الألعاب الأولمبية، بعد فوز الملاكمين مصطفى موسى ومحمد زاوي ببرونزيتين في دورة لوس أنجلوس 1984، وفوز الملاكم حسين سلطاني ببرونزية برشلونة 1992 ثم ذهبية أتالانتا 1996، والتي شهدت أيضًا فوز محمد بحاري بالبرونزية، فيما فاز محمد علالو ببرونزية سيدني 2000.