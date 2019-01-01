المدير الفني لتنزانيا يمنى فوز الزمالك بالدوري المصري

نجم الزمالك السابق يدعم ناديه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى المدير الفني لمنتخب تنزانيا رغبته في فوز الزمالك بالدوري المصري هذا الموسم.

قد يبدو الأمر غريبًا للبعض، لكن الأكيد أنه لن يكون كذلك حين نعلم أن إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق هو المدير الفني لتنزانيا.

وقال إيمانويل لبرنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد "أتمنى فوز الزمالك بالدوري المصري هذا الموسم، الفريق يقدم موسمًا جيدًا وعليهم أن يحافظوا على فارق النقاط مع الأهلي".

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أضاف عن حظوظ الفريق الأبيض الأفريقية "الزمالك تعادل ذهابًا أمام حسنية أكادير وهي نتيجة جيدة، والفريق قادر على الفوز في الإياب، لكن المهم أن يُحافظ على مستواه في الدوري".

النيجيري صاحب الـ48 عامًا ارتدى قميص الزمالك خلال الفترة من 1991 حتى 1994 قبل أن ينتقل إلى سبورتينج لشبونة ومنه إلى برشلونة خلال ديسمبر 1996، لكن مسيرته في ملعب كامب نو تأثرت بإصابة خطيرة تعرض لها في ركبته صيف 1997.

يُذكر أن الزمالك يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الأهلي، وسيلعب الجولة القادمة ضد المصري البورسعيدي فيما يواجه الأهلي مصر المقاصة.