إيليشيتش: ألعب أفضل كلما تقدمت في العمر

تصريحات نجم ليلة الثلاثاء يوزيب إيليشيتش عقب سوبر هاتريك سجله لأتالانتا في شباك فالنسيا

قال يوزيب إيليشيتش نجم نادي أتالانتا وخاطف الأنظار من الجميع في ليلة الثلاثاء لدوري الأبطال إنه يصبح أفضل ويلعب بجودة أعلى كلما تقدم في العمر.

وجدد الفريق الإيطالي فوزه على الفريق الإسباني خلال مواجهة فالنسيا وأتالانتا ، حيث فاز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة الإياب والتي أقيمت على ملعب ميستايا خلف أبواب مغلقة.

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وعقب المباراة التي حقق فيها العديد من الأرقام القياسية بتسجيله لأربعة أهداف، قال يوزيب إيليشيتش إنه لا يكترث بمسأله تقدمه في العمر، بل إنه يشعر أنه يتحسن بمرور السنوات.

وأضاف: "قلت بعد مباراة الذهاب إن أتالانتا لم يعد مفاجأة. لقد قمنا بأشياء رائعة بدأت منذ بضع سنوات وتستمر حتى الآن، وهدفنا هو إثبات أننا نستحق أن نكون هنا، ونريد أن نصبح أقوى ونستمتع بكل لحظة يجب أن نستمتع بها، لأنه ليس من السهل الوصول إلى هذا المستوى"

وتابع: "ما وصلنا إليه بني على مر سنوات من العمل ولم يكن محض صدفة، لذلك نجن نجني ثمار ما زرعناه، ونشعر برغبة كبيرة في مواصلة الحلم والذهاب بعيدًا أكثر وتحقيق المزيد من الإنجازات"

وأردف: "أنا أركز فقط على ما أريد القيام به لا على ما سيقوم به المدافع الذي أمامي، أنا لا أدرسهم قبل المباريات حتى أتوقع ردود فعلهم حول الكرات التي سأرسلها وحول قراراتي في الملعب"

وأكمل: "أشعر أنني أصبح أفضل مع التقدم في العمر، أتعلم المزيد من الأشياء ويتطور أدائي وأصبح أكثر فاعلية، لذلك أن أستمتع بما أقوم به اليوم دون النظر إلى شيء آخر"

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يذكر أن أتالانتا قد جددالفوز على فالنسيا ، ليكمل مغامرته في دوري الأبطال ويعبر للدور ربع النهائي في مشاركته الأولى في البطولة، وليعيد التألق بعدما فاز على الخفافيش بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ذهابًا