نجم أولمبياد باريس يعلن تحدى الروبوت "ويده في جيبه" .. وإيلون ماسك يرد عليه!

ماذا قال الرجل الأشهر في العالم حاليًا؟

وجه الرامي التركي يوسف ديكيتش، الذي خطف الأضواء في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، رسالة تحدٍ إلى رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، تتعلق بتصميم "الروبوت المستقبلي" وقدرته على الرماية بالمسدس، واضعًا يده في جيبه.

وقدم يوسف ديكيتش (51 عامًا) عرضًا مبهرًا في أولمبياد باريس 2024، حيث لم يحتج لاستخدام سماعات كبيرة أو نظارة مثل منافسيه، واكتفى بوضع سدادة للأذن، ووضع يده في جيبه، قبل أن يقتنص الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط لرماية مسدس هوائي الضغط، مع زميلته في الفريق، شيفال إيليدا تارهان، في لقطة انتشرت على نطاق واسع حول العالم.

ونشر ديكيتش رسالة إلى إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر"، التي حوّل اسمها إلى (إكس)، قال فيها "أهلًا إيلون، هل تعتقد أن الروبوتات المستقبلية قادرة على الفوز بالميداليات الأولمبية وهي تضع يدها في جيبها؟ ما رأيك في مناقشة هذا الأمر في إسطنبول، العاصمة الثقافية التي توحد القارات؟"

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ولاقت تغريدة ديكيتش الأولى على منصة (إكس)، تفاعلًا ضخمًا من المتابعين، الذين تخطوا 100 ألف لحسابه الذي أنشأه للتو خلال شهر أغسطس الجاري، قبل أن يرد إيلون ماسك بدوره، قائلًا "الروبوتات ستسدد رميتها إلى مركز الهدف في كل مرة".

وتحول يوسف ديكيتش، ضابط الصف المتقاعد من الدرك التركي، إلى "أشهر رجل في العالم" حاليًا، بعد عرضه الشهير في أولمبياد باريس، فيما وصفه البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه "قاتل مأجور يشارك في الأولمبياد" و"أروع رجل في العالم"، كما تم استعراض صورة للرامي التركي قبل 13 عامًا، أثناء المشاركة في إحدى البطولات، وهو على نفس تلك الهيئة، ماسكًا المسدس بيده اليمنى، وواضعًا اليسرى في جيبه.