إيقاف لاعب الوداد عقب السخرية من الرجاء

اللاعب سخر من الرجاء وذلك عقب خسارة الديربي مساء أمس الأحد بهدف نظيف

فيسبوك تويتر بلال محمد

اقرر مجلس إدارة نادي الوداد، توقيع عقوبة على لاعب الفريق، عقب انتشار مقطع فيديو له وهو يسخر من فريق الرجاء، عقب الهزيمة في الديربي بالأمس.

وخسر الرجاء، من نظيره الوداد بالأمس، بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المغربي.

ونشر النادي بياناً، جاء فيه تأكيد إيقاف محمد النهيري لاعب الفريق، لحين صدور عقوبة في حقه من الاتحاد المغربي، وتم تغريمه 3000 دولار.

وحصل النهيري على بطاقة حمراء، في مباراة الأمس، بعد ثبوت تلفظه بألفاظ لا تليق بالكرة المغربيو، وسخريته من المنافس.

الجدير بالذكر ان الوداد يتصدر جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 27 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن حسنية اغادير صاحب المركز الثاني.