إيقاف دي ماريا 4 مباريات .. لجنة الانضباط تحدث عقوبات شغب كلاسيكو فرنسا

عقوبة إضافية لدي ماريا إضافة إلى عقوبات في حق الخماسي المطرود في مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا

حدثت اللجنة التأديبية للدوري الفرنسي عقوبات شغب كلاسيكو فرنسا من خلال إيقاف النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لـ 4 مباريات محلية.

ويأتي ذلك على خلفية ثبوت بعد بصقه على ألفارو خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام أولمبيك مارسيليا في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وستبدأ عقوبة الإيقاف بالنسبة لدي ماريا من الثلاثاء المقبل، هذا يعني أنه سيكون متاحًا لخوض المباراة المقبلة في الدوري الفرنسي أمام ستاد ريمس يوم الأحد المقبل.

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وبذلك سيغيب النجم الدولي الأرجنتيني عن باريس سان جيرمان في مواجهات أنجيه ونيم وديجون ونانت، قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي من جديد.

وأصدرت اللجنة التأديبية للدوري الفرنسي عقوبات في حق لاعبي باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بسبب ما بدر منهم في الدقائق الأخيرة لكلاسيكو فرنسا مساء الأحد قبل الماضي.

ونجح أولمبيك مارسيليا في حسم كلاسيكو فرنسا لصالحه بتغلبه على باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شيء ليزيد من جراح وصيف أوروبا ونادي العاصمة الفرنسية.

وشهدت المباراة تشاحنًا كبيرًا بين لاعبي الفريقين خاصة من لاعبي باريس سان جيرمان الذين كانوا أكثر عدوانية في مباراة اليوم على عكس ما كان يحدث في المواجهات الأخيرة.

واستمرت المشاحنات بين لاعبي الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة، حيث اشتعل شجارًا بين لاعبي الفريقين طُرد على إثره 5 لاعبين من كلا الفريقين بواقع 3 من باريس سان جيرمان و2 من أولمبيك مارسيليا.

وحصل لايفن كورزاوا ونيمار وباريديس على البطاقة الحمراء من باريس سان جيرمان وجوردان أمافي وداريو بينديتو من أولمبيك مارسيليا، كل ذلك في الدقيقة السابعة والتسعين من الوقت بدل الضائع.

وحول الحاصلين على البطاقات الحمراء، أصدرت اللجنة التأديبية للدوري الفرنسي عقوبات بالإيقاف، تفاوتت فيما بينها بناء على ما قام به كل لاعب ودوره في إشعال الأجواء قبل ثوانٍ من نهاية اللقاء.

وكان كورزاوا صاحب النصيب الأكبر على مستوى العقوبة، حيث تم إيقافه لـ 6 مباريات، بينما أوقف أمافي 3 مباريات، ونيمار وباريديس مباراتين بالإضافة إلى مباراة مع إيقاف التنفيذ، أما بينديتو فإيقاف لمباراة واحدة.

وفي حال قام نيمار أو باريديس بمشاكل أخرى، فإن المباراة التي أوقفا فيها مع إيقاف التنفيذ ستكون سارية المفعول وسيتم تفعيل ذلك الإيقاف المجمد في هذه الحالة فقط.

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد خسر مباراتيه في الدوري الفرنسي للموسم الجديد، وبدأ الموسم بداية سيئة للغاية على الرغم من وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا منذ أقل من شهر.