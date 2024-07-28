بسبب التجسس.. حكومة كندا تقطع تمويل منتخب سيدات كرة القدم!

حكومة كندا تعاقب المنتخب بسبب التجسس...

قررت الحكومة الكندية، وقف التمويل عن منتخب السيدات، بعد تورطه في قضية تجسس أثناء المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وخصم ست نقاط منه وتوقيع غرامات مالية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر توقيع عقوبات قاسية، على منتخب كندا، ومدربته بيفرلي بريستمان، بعد ثبوت التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا، قبل مواجهة المنتخبين في أولمبياد باريس، باستخدام طائرة "درون".

ومن جانبها نشرت المدربة بريستمان، بيانًا يوم الأحد جاء فيه: "أنا حزينة للغاية من أجل اللاعبين، أود أن أعتذر من أعماق قلبي عن التأثير الذي أحدثه هذا الموقف فيهم جميعًا".

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وتابع: "أعلم مدى صعوبة الأمر عليهم خاصة بعد عام صعب قضيناه في 2023، وبصفتي قائدة الفريق أريد تحمل المسؤولية كاملة، ومستعدة للتعاون الكامل أثناء التحقيقات".

وكانت وزيرة الرياضة في كندا، قد هاجمت تصرف التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا، واعتبرته غشًا، وقررت إيقاف التمويل للمسؤولين المتورطين في تلك القضية طيلة فترته عقوبتهم من الفيفا.