إيقاف أصغر لاعب في الدوري الهندي لتزويره عمره الحقيقي

11:30 م 19‏/12‏/2018

ISL

29 عامًا بدلاً من 16

فيسبوك تويتر إسلام أحمد تسبب ما قام به اللاعب الهندي جوراف موخي، الجدل في الهند بعد أشهر شهرين من تسجيله هدفًا في الدوري السوبر الهندي، ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة.

ليذهب كل شيء أدراج الرياح عندما تم إثبات تزويره لعمره الحقيقي، وإيقافه لستة أشهر.

🗓️ في السابع من أكتوبر الماضي دخل جوراف موخي تاريخ الكرة الهندية حيث أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في الدوري بـ 16 عامًا



وبعد شهرين دخل التاريخ مرة أخرى حيث اكتشف اتحاد الكرة الهندي أن اللاعب قام بتزوير عمره، حيث أنه يبلغ 29 عامًا وليس 16 😅



وتم إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر🙌 pic.twitter.com/ZikmcSHyD9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2018

مدربه سيراز فيرنانداو أكد أن غياب اللاعب سيكون بمثابة خسارة كبيرة لفريق جامشيدبور، كونه واحدًا من أفضل هدافي المسابقة.

وتابع مدرب أتليتكو مدريد الأسبق: "أنه سريع ويستطيع تسجيل الأهداف، لقد ارتكب خطأً، وهو خارج الفريق الآن، لكنه مهاجم جيد".

وسجل جوراف هدفًا وحيدًا في المسابقة الموسم الحالي من الدوري السوبر الهندي.