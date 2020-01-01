إيفرا: فيرجسون جعلنا مثل الروبوت

لاعبو مانشستر يونايتد لم يكونوا بشرًا مع السير فيرجسون

قال باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق إن لاعبي الفريق كانوا أشبه بالإنسان الآلي خلال فترة تولي السير أليكس فيرجسون قيادة الشياطين الحمر.

وكان إيفرا قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من مارسيليا الفرنسي، وذلك في صيف العام 2006 بعد كأس العالم الذي حل فيه منتخب فرنسا وصيفًا.

وبخصوص ذلك، يقول الظهير الأيسر الفنرسي إن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2007 كانت اللحظة التي احتفل خلالها كالطفل المجنون.

المزيد من الفرق

ولكن بعد ذلك، كان الفوز أمرًا طبيعيًا لدرجة أن إيفرا يعتقد أنه لم يحتفل به على نفس المستوى، إذ أنه بدأ يتعامل معه كشيء واجب وليس كأمر ثانوي.

وأضاف: "لقد تعلمنا من فيرجسون جميعًا أن نكون مثل الروبوت. لا أعتقد أنني كنت إنسانًا يلعب لمانشستر يونايتد ولكن آلة تبحث عن الألقاب والانتصارات"

وتابع: "عندما فزنا في المباريات لا أتذكر أنني كنت سعيدًا للدرجة التي يتخيلها الجميع، لقد كان شيئًا طبيعيًا وجزء من الوظيفة التي أعمل بها ليس إلا"

وأردف: "أقول دائمًا إن ديشان علمني الكثير وكان مرحلة مؤثرة في مسيرتي، ولكن فيرجسون له الفضل في أن علمني أن الفوز هو الأمر الطبيعي"

وأكمل: "أتذكر بعد انتصارات كبيرة على ليفربول وتشيلسي كان يقول لي أحسنت يا بني لقد كنت رائعصأ، ولكن لم يكن يصرخ أبدًا سوى في تلك اللحظة التي فزنا فيها بدوري أبطال أوروبا"

يوفنتوس يكشف حقيقة المفاوضات مع برشلونة وعودة بوجبا

يذكر أن مانشستر يونايتد قد عاش 27 عامًا مع السير أليكس فيرجسون في حقبة تاريخية تعد من الأبرز في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.