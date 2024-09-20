مدرب روما الجديد يفكر في منح سعود عبد الحميد "فرصة العمر" ضد أودينيزي

هل يغتنم سعود تلك الفرصة؟

يدرس الكرواتي إيفان يوريتش، المدرب الجديد لفريق روما، منح الظهير الأيمن سعود عبد الحميد فرصة كبيرة ضد فريق أودينيزي في المباراة القادمة.

ولم يُشارك سعود عبد الحميد حتى الآن في أي مباراة لروما، منذ أن انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تمت إقالة مدربه دانييلي دي روسي، وتم التعاقد مع يوريتش.

وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن هناك العديد من اللاعبين في قائمة روما يحبهم المدرب يوريتش، سيكون على رأسهم ثلاثي الوسط إنزو لو فيي، ونيكولو بيسيلي، وكوايدو كونيه.

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وأضافت الصحيفة أن يوريتش سيعتمد على أنجيلينو في مركز الظهير الأيسر، بينما يفكر جديًا في منح سعود عبد الحميد فرصة للمشاركة بصفة أساسية خلال مباراة أودينيزي المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وستكون مشاركة سعود عبد الحميد ضد أودينيزي بمثابة فرصة العمر له، حيث إذا تألق في تلك المواجهة، سيكون أحد العناصر الأساسية للمدرب الكرواتي.