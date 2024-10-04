تشكيل شارك فيه سعود عبد الحميد أساسيًا .. يوريتش يشتبك مع مراسل بسبب طريقة لعب روما

مدرب روما يُبدي انزعاجه من سؤال أحد المراسلين

دخل المدرب الكرواتي إيفان يوريتش في خلاف على الهواء مباشرة مع أحد الصحفيين، بسبب انتقاد تشكيل فريقه الذي خاض به مباراة إلفسبورج السويدي بالدوري الأوروبي، والذي شهد مشاركة سعود عبد الحميد بصفة أساسية.

ولعب عبد الحميد لأول مرة أساسيًا في تشكيل روما، خلال اللقاء الذي خسره الفريق الإيطالي بهدف دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات البطولة القارية.

وقام مراسل شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية بتوجيه الانتقاد إلى تشكيل روما، حيث قال ليوريتش: "النتيجة سلبية والأداء سلبي، ورأينا الفريق في حالة من الارتباك، هل خاطرت كثيرًا في اختيار هذا التشكيل؟".

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ورد مدرب روما منفعلًا: "أنا لا أتفق مع رؤيتك للمباراة، هناك الكثير من الأمور الإيجابية، لأنني رأيت مباراة مختلفة تمامًا عنك، فهناك مجال للتحسن في الهجمات المرتدة، ولكن في إدارة الكرة رأيت العديد من الأشياء الجيدة".

وتابع يوريتش: "إذا قلت إننا ارتبكنا ولعبنا مباراة سيئة، أقول لك إنني لا أتفق معك مطلقًا"، ليُبدي انزعاجه بشكل كبير من طريقة طرح الصحفي لسؤاله.