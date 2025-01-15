فيديو | "توني برا" .. جماهير الأهلي تُهاجم لاعبيها بعد الخسارة أمام الخلود

شاهد كيف هاجمت الجماهير لاعبيها

عبرت جماهير الأهلي عن غضبها الشديد تجاه لاعبيها، بعد الخسارة أمام الخلود، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، بدوري روشن السعودي.

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وخسر الأهلي على يد الخلود بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري، ليثير غضب جماهيره.

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وأثناء خروج لاعبي الأهلي من ملعب مباراتهم ضد الخلود، قامت الجماهير المتواجدة في المدرجات، بتوجيه العبارات إلى اللاعبين والهجوم عليهم.

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وقامت الجماهير المتواجدة بالهجوم على النجم الإنجليزي إيفان توني مهاجم الفريق، حيث قالوا له: "إيفان توني برا"، بسبب عدم قدرته على تسجيل الأهداف.

ولم يتمكن توني من تسجيل أهداف في المباراة، حيث تقوم الجماهير دائمًا بالهجوم عليه، بسبب عدم قدرته على تقديم المستوى المطلوب مع الفريق.