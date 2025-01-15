مجهود خرافي "دون خطورة" .. إيفان توني "المدافع" لم يجد نفسه بلقاء الأهلي والخلود!

النجم الإنجليزي قدم مجهود كبير ولكن دون جدوى!

شارك النجم الإنجليزي إيفان توني في مباراة الأهلي ضد الخلود، وفشل في القيام بدوره وهو تسجيل الأهداف، ليجد نفسه تائهًا أمام التعليمات الغريبة التي حصل عليها من مدربه ماتياس يايسله!

وخسر الأهلي من الخلود بهدف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

توني ظهر في مباراة الأهلي والخلود مثل المدافعين تمامًا، وكان يقوم بأكثر من دور، ليس بينهم دور المهاجم الذي يُنهي الهجمات في شباك الخصوم، ولذلك سنلقي الضوء على ما قدمه الإنجليزي في خسارة الراقي..

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مجهود خرافي .. وهدف ضائع

شهدت الدقيقة 47 من المباراة أبرز لقطات إيفان توني، والتي ظهر فيها يؤازر مدافعي الأهلي، ويحصل على الكرة وينطلق من الخلف إلى الأمام، ليقود هجمة مرتدة، ثم يمرر كرة رائعة إلى جابري فيجا الذي جعله في مواجهة أحد مدافعي الأخدود، ليسدد الكرة لترتطم بالمدافع.

وفي هجمة أخرى بالدقيقة 66، ظهر توني مرة أخرى داخل منطقة جزاء الأهلي، وهو يؤمن الكرة إلى حارس مرمى فريقه السنغالي إدوارد ميندي.

وفرصة أخرى كاد أن يُسجلها إيفان توني بالدقيقة 76، بعد عرضية من الجهة اليمنى، ليضعها برأسه ولكن في يد حارس الأخدود.

أطلق توني تسديدة صاروخية بالدقيقة 83 من زمن المباراة، ولكن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

وبدا على أداء توني داخل الملعب، أن التعليمات التي حصل عليها من مدربه ماتياس يايسله، هي عدم البقاء داخل منطقة الجزاء، ولكن يجب عليه المساندة الدفاعية، والمساعدة في بناء الهجمات، ليفقد أحد أهم مميزاته وهي التواجد داخل المنطقة لترجمة الفرص إلى أهداف.

ماذا قدم توني أمام الخلود؟

شارك توني بصفة أساسية، وحصل على تقييم 6.4 من شبكة سوفا سكور، حيث سدد الكرة مرة واحدة فقط على المرمى، ولم يقدم أي مراوغة ناجحة، ولمس الكرة 40 مرة، ودقة تمريراته هي 70%.

على الجانب الهجومي كان باهتًا للغاية، ولم يقدم الإضافة المنتظرة، فالمهاجم الذي لعب به الأهلي مباراته ضد الخلود سدد كرة واحدة فقط طوال المباراة!

ودفاعيًا، شارك في 11 تدخلًا فاز في 3 منهم، منهم التحام هوائي فاز به، وحصل على خطأ واحد وارتكب خطأين، وقام بتدخل واحد.

الغريب في تلك الأرقام، أن توني دفاعيًا ضد الخلود أفضل من الجانب الهجومي، بسبب التعليمات التي حصل عليها من يايسله، وأفقدته خطورته على المرمى.