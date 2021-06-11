إيطاليا وتركيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إيطاليا أمام تركيا على ملعب أولمبيكو في افتتاحية بطولة أمم أوروبا 2020 ..

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إيطاليا × تركيا

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5' سيطرة واستحواذ على الكرة من منتخب إيطاليا في أول دقائق اللقاء، تراجع من منتخب تركيا انتظارًا للمرتدات

2' اعتماد إيطالي واضح في بداية المباراة على الكرات الطولية خلف المدافعين، تمريرة لبيراردي الذي لعبها عرضية لإيموبيلي، ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل على جناح ساسولو

انطلاق المباراة

تشكيل إيطاليا

قرر المدرب روبيرتو مانشيني البدء بالتشكيلة الآتية:

التشكيل | 4-3-3



دوناروما

سبينازولا - بونوتشي - كيليني - فلورينزي

لوكاتيلي - جورجينيو - باريلا

إنسيني - إيموبيلي - بيراردي

تشكيل تركيا

قرر المدرب جونيش البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-1-4-1



تشاكير

ميراش - سويونكو - ديميرال - سيلك

يوكوشلو

تشالهان أوجلو - توفان - يازيجي - كرامان

يلماز

في المقابل لن يكون الأتراك خصمًا سهلًا خاصًة وأن المنتخب الحالي يملك نخبة واعدة من المواهب المميزة وتحديدًا في خط الدفاع والحراسة، مع وجود هداف ساهم في معجزة ليل في الدوري الفرنسي مثل يلماز، لذا لا يمكن الاستهانة بهم أبدًا.

يعتبر الآتزوري هو المرشح الأبرز في هذا اللقاء خاصًة مع التطور الهجومي الذي وصل إليه الفريق منذ تولي مانشيني للمسئولية، والذي قام بتغيير جلد الفريق بأتم معنى الكلمة، أصبح أكثر جمالية وثقة ويسعى لتحقيق بداية قوية تساعده على استكمال المشوار بثقة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لافتتاحية بطولة أمم أوروبا 2020 والتي ستجمع بين إيطاليا وتركيا وستُقام على ملعب أولمبيكو.