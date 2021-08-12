إيطاليا والأرجنتين يتقدمان وقطر الرابح الأكبر .. تصنيف فيفا لأغسطس

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيفه الشهري للمنتخبات بفئة الرجال عقب انتهاء عدة منافسات قارية أدت لتغيرات في شكل الترتيب بشهر أغسطس.

وشهدت الأسابيع الأخيرة إجراء منافسات اليورو، كوبا أمريكا، بطولة الكأس الذهبية، بالإضافة لعدة مباريات بتصفيات كأس العالم 2022.

ما هي أبرز التغيرات في قمة الترتيب العالمي.

وحافظت بلجيكا على صدارة الترتيب رغم خروجها من ربع نهائي المسابقة القارية الأوروبية، بينما تقدمت البرازيل للمرتبة الثانية رغم خسارتها نهائي كوبا أمريكا.

وتراجعت فرنسا للترتيب الثالث عقب الوداع المبكر لليورو، بينما حافظت إنجلترا على موقعها رابعة، وتقدمت إيطاليا بطلة أوروبا للمركز الخامس، والأرجنتين بطلة أمريكا الجنوبية للترتيب السادس.

ما هو التغيير العربي الأبرز في ترتيب فيفا؟

جاءت مشاركة قطر في الكأس الذهبية وبلوغ فريقها نصف النهائي ليجعله يحقق القفزة الأكبر في أغسطس بالتقدم 16 مركزاً.

وصعدت قطر للترتيب 42، وهو الأعلى في تاريخها، لتصل لنفس الموقع الذي بلغته في 1993 بالنسخة الأولى من الترتيب.

ما هي أبرز التغيرات أيضاً في الترتيب؟

دخل كلاً من المكسيك والولايات المتحدة إلى المراكز العشرة الأولى بفضل بلوغ نهائي الكأس الذهبية ودوري أمم الكونكاكاف.

واحتلت تونس صدارة الترتيب العربي بحلولها في الترتيب 28 ثم الجزائر في المرتبة رقم 30 والمغرب 32.

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