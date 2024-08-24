"هاتريك" تاريخي وعاقب كل من واجهه .. إيرلينج هالاند "الأسطوري" ضد إبسويتش تاون!

شاهد ماذا فعل هالاند ضد إبسويتش تاون

قاد النجم النرويجي إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على نظيره إبسويتش تاون، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند سجل 3 أهداف "هاتريك" في انتصار مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف واحد، بالمباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب الاتحاد.

وحصل إيرلينج على لقب أفضل لاعب في المباراة، بالإضافة إلى احتفاظه بكرة اللقاء بعدما نجح في تسجيل "هاتريك" في مرمى إبسويتش.

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هاتريك وأداء أسطوري

وقدم هالاند مستوى مُبهر خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد إبسويتش، حيث تمكن من قلب النتيجة في وقت قياسي، بعد أن كان فريقه متأخرًا بهدف دون رد.

وتعادل إيرلينج لمانشستر سيتي في الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء سددها على يمين حارس إبسويتش تاون، وذلك بعدما احتسب الحكم الركلة لمصلحة السيتي.

وسجل هالاند الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي بالدقيقة 16 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من كيفين دي بروينه داخل منطقة الجزاء، ليراوغ الحارس ويضع الكرة في المرمى.

وظل النجم النرويجي يُحاول تسجيل الهدف الثالث "الهاتريك"، حيث أهدر أكثر من فرصة، في ظل تألق حارس المرمى أريجانيت موريك الذي تصدى لفرصة إعجازية لعبها هالاند بالرأس.



وبعد محاولات عديدة، نجح إيرلينج في تسجيل الهدف الثالث له والرابع للسيتي بالدقيقة 22، ليصل إلى "الهاتريك"، عن طريق تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لم ينجح حارس إبسويتش في التصدي لها لتسكن الشباك.

هاتريك وأرقام تاريخية

دوّن هالاند أول "هاتريك" في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25، بعدما سجل 3 أهداف في مرمى إبسويتش تاون، ليرفع رصيده من الهاتريك إلى 7 في البريميرليج، حيث يحتل بهم المركز الثالث في قائمة الأكثر تسجيلًا للثلاثيات بالبطولة.

ويتصدر القائمة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برصيد 12 هاتريك من 275 مباراة، ثم الفرنسي تييري هنري برصيد 8 هاتريك من 258 مباراة، بينما هالاند سجل 7 في 68 مباراة فقط!

وبعد أن سجل إيرلينج في مرمى إبسويتش تاون، نجح في تسجيل أهدافًا في مرمى جميع الفرق الـ23 التي واجهها بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام مُبهرة لهالاند ضد إبسويتش تاون

حصل هالاند على تقييم 9.2 من شبكة "سوفا سكور" بعد المستوى الذي قدمه ضد إبسويتش تاون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيرلينج 3 أهداف، وسدد الكرة 7 مرات، منهم 4 على المرمى و3 خارجه، وقدم مراوغتين بشكل صحيح من اصل 3، وأهدر فرصة واحدة للتهديف، ولمس الكرة 22 مرة، ودقة تمريراته هي 70%.