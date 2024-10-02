"أمر جنوني لم أتخيله أبدًا" .. صواريخ إيران نحو إسرائيل تتخلل مباراة بدوري أبطال آسيا!

صواريخ إيران تظهر في مباراة دوري أبطال آسيا

شهدت مباراة سباهان الإيراني ضد ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي مرور العشرات من الصواريخ فوق الملعب، والتي أطلقتها إيران في اتجاه إسرائيل في الساعات الماضية.

وخسر سباهان أمام استقلال دوشنبه برباعية دون رد في الجولة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، على ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان الإيرانية.

وخلال سير المباراة، كانت السماء تمطر بالصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، حيث قامت الجماهير بتصويرها وسط خوف وقلق.

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وقال مدرب سباهان جوزيه مورايس عن الواقعة في تصريحات صحفية نقلتها عدة مصادر منها صحيفة "أوليه": "لم أتخيل أبدًا إقامة مباراة كرة قدم في ظل هذه الظروف، لقد كان الأمر جنونيًا".

كما علق أحد لاعبي فريق الاستقلال قائلاً: "لقد كان الأمر أشبه باللعب في بُعد آخر، ومرة أخرى وقعت كرة القدم في موقف يتجاوز حدود الرياضة".

وتسببت الأحداث في تأجيل مباريات أخرى كانت مقررة في إيران، حيث رفض فريق موهون باجان سبور الهندي السفر إلى إيران لخوض مباراته ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا 2، بسبب المخاوف الأمنية في المنطقة.