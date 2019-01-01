إيتو يستعد لإقامة حفلاً غنائياً في الكاميرون قريباً

مهاجم برشلونة السابق سيقوم بالغناء هذا الشهر

أعلن صامويل إيتو، مهاجم برشلونة والمنتخب الكاميروني السابق، استعداده لإقامة حفلاً غنائياً في بلده الأم قريباً.

وبعد اعتزاله في سبتمبر الماضي، بدأ صاحب الـ 38 عاماً، البحث عن مجالات أخرى غير كرة قدم للانشغال بها خلال الفترة القادمة.

وكتب الكاميروني عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "في يوم 20 ديسمبر سأكون حاضراً في دوالا لإقامة أول حفل غنائي لي رفقة أصدقائي".

وواصل: "البعض يقول إن إيتو لا يستطيع، ولكن من سيغيب عن هذه الحفلة سيسخر، لنرى ماذا سيحدث".

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ونشر الأسد الكاميروني مقطع فيديو له مع فرقته عبر حسابه الشخصي، وهو يستعد للحفل المنتظر.

إيتو أعلن منذ فترة أيضاً، دراسته لإدارة الأعمال في جامعة هارفارد الأمريكية لتنمية شركة المراهنات التي أنشأها مع أصدقائه في الكاميرون.