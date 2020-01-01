إيتو: لو رحل ميسي فلنغير اسم برشلونة

صامويل إيتو نجم برشلونة الأسبق يتحدث عن أزمات النادي الكتالوني الحالية ومستقبل ليونيل ميسي.

أعرب صامويل إيتو نجم برشلونة السابق عن حبه الكبير لليونيل ميسي قائد الفريق الحالي وتطرق للحديث عن وضع الفريق عقب مغادرة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "TYC Sport" وأكد خلالها أن رحيل ميسي عن برشلونة سيسبب الكثير من الأزمات.

وقال إيتو: "أنا أحب ميسي للغاية، وكنت أراه بمثابة نجلي وأتمنى دائمًا الأفضل له في أي وقت من مسيرته الكروية".

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وأضاف: "برشلونة هي ميسي ولو قرر ميسي الرحيل عن النادي سيكون علينا أن نغير اسم الفريق فورًا".

وأكمل: "في برشلونة الحظ يقف معنا لأن لدينا أفضل لاعب في العالم بكل العصور، وعلينا القيام بكل شيء حتى نتأكد من أنه سينهي مسيرته هنا".

وأنهى تصريحاته: "أتمنى أن ينهض برشلونة ويعود للطموح من جديد وأن يقوم هؤلاء الذين يتخذون القرارات بالتفكير في مصلحة الفريق، لقد جاء لنا الكثير من الصفقات الكبيرة لكنها لم تتأقلم بسهولة".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خرج دون بطولات هذا الموسم بعدما غادر دوري أبطال أوروبا بفضيحة أمام بايرن ميونخ وهزيمة بثمانية أهداف لهدفين.