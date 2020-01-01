إنييستا يقود فيسيل كوبي الياباني للتتويج بكأس السوبر

الرسام لا يزال قادراً على التتويج بالألقاب

افتتح فريق فيسيل كوبي الياباني الذبي يلعب له الإسباني أندريس إنييستا موسمه بالفوز بلقب كأس السوبر الياباني بعد الفوز على يوكوهاما مارينوس بركلات الترجيح.

المباراة انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 في شوطين مثيرين قبل أن يذهبا إلى ركلات الترجيح التي أهُدر فيها 4 ركلات من الفريقين.

فريق الرسام إنييستا لعب المباراة بعد نجاحه في بداية العام في الفوز بلقب كأس الإمبراطور الياباني.

المزيد من الفرق

وافتتح مهاجم كوبي دوجلاس التسجيل في الدقيقة 27 فقط ليعادل زميله البرازيلي ماركوس جونيور هدف التعادل بضربة رأسية.

وسجل كل من فيسيلو كيوجو فوروهاشي ومارينوس تاكاهيرو أوجيارا كل منهما لترك المباراة 2-2 قبل نهاية الشوط الأول.

وعلى الرغم من أن ياماجوتشي أعطى كوبي الصدارة مرة أخرى في الدقيقة 69، إلا أن الفريق سمح ليوكوهاما مرة أخرى بالتعادل.

وأضاع اللاعب إنييستا البالغ من العمر 35 عامًا فرصة للتسجيل في بداية الشوط الأول، لكنه خلق فرص لزملائه في الفريق.

وساعد الإسباني في الهدف الافتتاحي للفريق، بعد أن تغلب إنييستا على اثنين من المدافعين قبل التمرير لدوجلاس ليسجل.

وبهذا الفوز يكون إنييستا قد حقق لقبين مع فريقه الياباني الذي انضم له بعد الرحيل عن برشلونة الإسباني قبل 3 مواسم ومن المنتظر أن يلعب في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.