إنييستا: أكره تشبيهي ببيدري، وميسي دائمًا الرقم واحد!

حديث رائع من الأسطورة الكتالونية..

أكد أسطورة برشلونة أندرياس إنييستا على أن بيدري يمتلك كل المقومات ليصبح نجمًا في المستقبل، ولكنه شدد على قيمة الاستمرارية ليصبح صاحب مسيرة ضخمة في عالم كرة القدم.

وكان بيدري قد نجح في حجز مكانة أساسية له مع برشلونة رغم صغر سنه وقدومه من لاس بالماس في الصيف الماضي بدون خبرات فعلية وسط الكبار.

تألق بيدري على صعيد برشلونة جعله ينضم إلى منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2020، حيث صار النجم الأول تقريبًا لكتيبة لويس إنريكي، ولُقِّب طوال تلك الفترة بـ"إنييستا الجديد".

وتحدث إنييستا، الذي يلعب مع فيسيل كوبي الياباني حاليًا، عن بيدري بقوله "لم أحب أبدًا التشبيهات رغم أنها حتمية وحدثت معي من قبل".

كما أضاف "الشيء المهم أن يستمر في فعل ما يفعله، أرى أنه يستمتع باللعب وأنه من السهل عليه القيام بأشياء كثيرة، إنه يجعل كل شيء يبدو سهلًا، ويبذل مجهودًا كبيرًا".

وواصل إنييستا "لديه كل الإمكانات ولكنه فقط يبلغ 18 عامًا، عليه أن يستمر في التعلم والنمو، إنه في نادٍ يسمح له بالتقدم".

بعد تحقيق بطولة مع الأرجنتين .. هل أصبح ميسي الأفضل في التاريخ؟

أما عن زميله ليونيل ميسي، فأبدى إنييستا سعادته بتمكنه أخيرًا من تحقيق لقب دولي مع منتخب الأرجنتين، وأشار في الوقت نفسه إلى أن البرغوث دائمًا ما كان الرقم واحد.

الدولي الإسباني أتم حديثه "أعتقد أنه على الصعيد الشخصي، رُفع حمل من على كاهله، لقد فاز أخيرًا بشيء مع المنتخب، بالنسبة لي لا يزال هو الرقم واحد، قدّم بطولة بدون أخطاء".

الجدير بالذكر أن ميسي في طريقه لتجديد عقده مع برشلونة ليبقى في كامب نو لعامين إضافيين ثم يرحل ويختتم مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية.