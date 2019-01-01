إنفانتينو: نظام كأس العالم للأندية الجديد يخدم فرق آسيا

تعرف على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حول نظام كأس العالم للأندية الجديد

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنّ نظام كأس العالم للأندية الجديد سوف يصب في صالح الأندية غير الأوروبية وبالأخص في آسيا.

الاتحاد الدولي أعلن نظام جديد لكأس العالم للأندية يبدأ تطبيقه من 2021 بديلًا لبطولة كأس العالم للقارات.

وقال إنفانتينو في تصريحات لممثلي الاتحاد الأسيوي: "نحاول تطوير وتحسين كرة القدم ولذلك وضعنا خطة تطوير كأس العالم للأندية والتي تمنح الفرصة للفرق من آسيا التواجد في المسابقة بصورة أكبر".نوا

🔵 ساري يستعين بسواريز في حديثه عن هيجواين 🗣️ pic.twitter.com/0LH9PGVQew — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

وتابع: "النظام الجديد سيضيف عدد معقول من الفرق من قارات مختلفة ولذلك سيجد الجميع ممثل لهم مما يمنح الأندية العريقة في آسيا مكانًا بين الكبار".

جدير بالذكر أنّ البطولة الجديدة سوف تُقام مرة كل 4 سنوات من 24 فريقًا موزعة كالآتي: ثمانية فرق أوروبية وستة فرق من أميركا الجنوبية إضافة إلى ثلاثة فرق من كل من آسيا وإفريقيا واتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) إضافة إلى مقعد واحد من أوقيانوسيا.