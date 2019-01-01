سيري آ

إنسيني: نعتذر لجماهير نابولي

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أبرز ما صرح به لورينزو إنسيني عقب خسارة نابولي من روما في ديربي الشمس

أعرب لورينزو إنسيني نجم نادي نابولي عن أسفه بالنيابة عن نفسه وعن زملائه لجماهير الفريق عن الخسارة والأداء الذي قدموه في مواجهة اليوم أمام روما.

وخسر نابولي على أرض روما بهدفين مقابل هدف واحد في ديربي الشمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وبعد المباراة، صرح إنسيني بأنه محبط من الخسارة، مؤكدًا أنه لا عذر للاعبين على الرغم من الجدل حول قرارات تقنية الفيديو في بعض الحالات التحكيمية.

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وأضاف: "كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل في مباراة اليوم، لم نقدم كل ما لدينا وكان بالإمكان أفضل مما قدمناه، ولكن في كرة القدم عليك تحمل نتيجة أخطائك"

وتابع: "نحن في حاجة لإصلاح بعض الأخطاء، ولكن إلى أن يأتي ذلك نحن نعتذر لجماهيرنا على ما حدث، فقدان النقاط المتكرر يجعل الأمور أكثر صعوبة"

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يذكر أن نابولي بات يحتل المركز السابع على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي، ومن المرجح أن يتراجع أكثر بنهاية الجولة.

 

 

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