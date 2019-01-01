إنسيني: ما فعله ساري مع نابولي يعد خيانة

لاعب نابولي يهاجم المدير الفني ليوفنتوس ويصفه بالخائن

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد لورينزو إنسيني، لاعب نادي نابولي الإيطالي أن ما قام به المدير الفني ماوريسيو ساري، يعد خيانة للفريق الجنوبي الإيطالي.

وانضم ساري المدير الفني السابق لنادي نابولي، إلى تدريب يوفنتوس بداية منذ عدة أسابيع، ليتهمه قائد نابولي بالخيانة.

وقال إنسيني في تصريحات صحفية: "ساري خان نابولي بعد انضمامه إلى منافسه اللدود، بعد عام واحد من مغادرته للفريق".

وواصل: "لقد قلتها قبل ذلك وأقولها الآن، ما فعله ساري يعد خيانة، ولكن الآن علينا أن نركز جميعاً من أجل تحقيق حلمنا والفوز ببطولة الدوري".

وتابع: "أنا سعيد هنا في نابولي، أريد أن استمر هنا طيلة مسيرتي الكروية".

وتعرض إنسيني إلى انتقادات واسعة من مديره الفني كارلو أنشيلوتي، ورئيس النادي، ولكن اللاعب الإيطالي، تقبل تلك الانتقادات ورد عليها في تصريحاته.

وقال صاحب الـ 28 عاماً، حول هذا الأمر: "لقد فسرت كلمات المدرب والرئيس على أنها محاولات لتحفيزي، حتى أتمكن من إعطاء 100 %، من مستوايي بقميص نابولي، من المهم بالنسبة لي اللعب لنادي مسقط رأسك".

وتابع: "أنا أحاول مساعدة الجميع دائماً في النادي، كما إنني أحبه أنا أول من يغضب عقب الخسارة أو التعادل، يجب أن نبقي متحدين لنفعل أشياء عظيمة".