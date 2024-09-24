هناك 3 أشقاء آخرين يحملون حلم الأب

وضع الفرنسي إنزو زيدان، لاعب ريال مدريد السابق ونجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، نقطة النهاية لمسيرته في ملاعب كرة القدم.

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وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إنزو (الابن الأكبر لزيدان) قرر اعتزال كرة القدم وتعليق حذائه في عمر 29 عامًا، بعد مسيرة متقلبة لم تدم لأكثر من 7 سنوات في عالم الاحتراف.

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وأنهى إنزو (الابن الأكبر لزيدان)، مسيرته في نادي فوينلابرادا الإسباني، بعد رحلة متقلبة بدأت في مراحل الناشئين لنادي ريال مدريد، وتنقل خلالها بين أندية ديبورتيفو ألافيس، لوزان، ديسبورتيفو أفيس، ألميريا.

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ولم يشارك إنزو سوى في مباراة واحدة مع الفريق الأول لريال مدريد وكان ذلك خلال 45 دقيقة ضد كولتورال ليونيسا في كأس ملك إسبانيا التي انتهت بفوز الفريق (6-1)، وعلى مدار مسيرته لعب إنزو 203 مباريات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 24 تمريرة حاسمة.

وأوضحت "آس" أن إنزو فشل في تحقيق حلم حياته والاستمرار في ريال مدريد، ورأى بعد انتهاء عقده مع فوينلابرادا أن مسيرته يجب أن تتوقف ويركز على مشاريعه الاستثمارية وعائلته المكونة من زوجته و3 بنات.

وبذلك تنتهي رحلة أول أبناء زيدان مع كرة القدم، لكن لا يزال لدى أسطورة ريال مدريد 3 لاعبين آخرين في الملاعب، حيث يلعب لوكا في إيبار كحارس مرمى أساسي، وينشط ثيو مع نادي قرطبة بالدرجة الثالثة، بينما انتقل الابن الأصغر إلياز إلى أكاديمية ريال بيتيس هذا الصيف، لكنه لاعب دولي مع منتخب فرنسا تحت 17 عامًا.