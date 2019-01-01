إنزاجي: أتمنى تعادل ميلان ولاتسيو وتأهلهما معاً لدوري الأبطال

قمة منتظرة مساء السبت في صراع دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض فيليبو إنزاجي، نجم ميلان السابق، تفضيل فريق على الآخر في مواجهة الروسونيري أمام لاتسيو الحاسمة في صراع دوري الأبطال بالسيري آ.

ويحل لاتسيو بقيادة سيموني إنزاجي ضيفاً ثقيلاً على ملعب "جيوسيبي مياتسا" مساء السبت عندما يواجه ميلان ضمن الجولة 32.

وقال بيبو مع "لاجازيتا": "قلبي منقسم إلى نصفين، أتمنى التعادل وتأهل الفريقين معاً إلى دوري الأبطال، أتمنى الأمر من أجل رينو، مالديني، وليوناردو، بالإضافة لجماهير ميلان".

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وأتبع: "بالمقابل سيموني يقوم بعمل رائع في لاتسيو، كون فريقاً قوياً ويلعب كرة جميلة واستحق التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، ولكن من يخسر اليوم لا يخرج من السباق، هناك مباريات عدة بعد".

وتحول إنزاجي بالحديث إلى كريشتوف بيونتك: "لاعب مميز وبيرينتي حدثني عنه منذ مدة، من يسجل 20 هدفاً في موسمه الأول لاعب خاص وشراء مميز، لاعب ذكي ولا يخطيء المرمى، ولكن يجب أن لا ننسى كوتروني".

ويحتل ميلان حالياً الترتيب الرابع برصيد 52 نقطة، ولاتسيو يملك 49 نقطة ومباراة مؤجلة مع أودينيزي.