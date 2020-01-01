إنريكي: لو احتسب لنا الحكم ركلة جزاء ثالثة لسددها راموس أيضًا

تصريحات لويس إنريكي بعد تعادل منتخب إسبانيا مع سويسرا

قال مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي إنه في حال احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثالثة أو رابعة لكان سيرخيو راموس هو المسدد أيضًا لأي ركلة جزاء تحتسب خلال المباراة أمام سويسرا

وسقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل أمام نظيره السويسري بهدف لمثله ليفقد صدارة مجموعته بدوري الأمم الأوروبية لصالح المنتخب الألماني الذي يطارده عليها منذ بداية النسخة الجديدة من البطولة.

سيرخيو راموس حقق أيضًا رقمًا سلبيًا في ليلة الأرقام القياسية بإهداره ركلتي جزاء في مباراة واحدة لأول مرة منذ 25 ركلة جزاء متتالية سددها بنجاح ولم يخطئ فيها طريق الشباك على الإطلاق.

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وحول ذلك، ظهر لويس إنريكي أمام وسائل الإعلام نادمًا على التعادل بعد المباراة، لكنه سعيد بالأداء الذي قدمه لاعبي فريقه حتى الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء"

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وأضاف: "استحقينا الفوز، أعتقد أن هذا واضح، أنا سعيد بما أراه. أنا مستمتع بما أراه. مع هذا الفريق سأذهب إلى نهاية العالم ولست قلقًا من أي شيء"

وتابع: "سيرخيو راموس سجل 25 ركلة جزاء متتالية وهو المسدد الأول لركلات الجزاء في المنتخب الإسباني، في حال كان حكم اللقاء قد احتسب ركلة جزاء ثالثة أو رابعة كان سيسددهما راموس أيضًا"

وأردف: "بعد سجله المتتالي من النجاح في تسديد ركلات الجزاء لا يجب أن ننتقده لأنه قام بإهدار ركلتي جزاء، أنا أثق فيه وفي جميع اللاعبين المتواجدين لدي وستحقق النجاح معًا"

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ويفصل سيرخيو راموس عن أحمد حسن في الوقت الحالي 7 مباريات فقط ليعادل رقمه القياسي و8 مباريات من أجل تحطيمه بشكل نهائي وتجاوزه كأكثر لاعب مشاركة بقميص منتخب بلاده في تاريخ كرة القدم.