إنريكي: استدعيت لا عب واحد فقط من ريال مدريد؟ أنا لا أميز أحدًا

أبرز ما جاء في مؤتمر المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي

قال المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي إنه لا يميز بين لاعبي برشلونة وريال مدريد فيما يتعلق بقائمة المنتخب والتي لا تحتوي إلا على لاعب واحد فقط من الفريق الملكي.

وجاءت قائمة المنتخب الإسباني لا تضم سوى قائد اللاروخا ونادي ريال مدريد سيرخيو راموس، عدا ذلك لا يوجد أي لاعب آخر من الفريق الملكي قد انضم لها.

وحول ذلك رفض لويس إنريكي الحديث بأنه يميز بعض اللاعبين على حساب الآخرين، الأمر الذي طرحته الصحافة بمجرد إعلان القائمة وأسماء اللاعبين المستدعين.

وأضاف: "لاعب واحد فقط من ريال مدريد؟ أنا لا ألاحظ ذلك ولا أفكر في النادي الذي أستدعي منه كل لاعب، ولا أحاول إرضاء إرضاء أي طرف أو جمهور".

وتابع: "بيدري يمتلك الصفة اللازمة والواجب توافرها في أي لاعب، أحب الهدوء والتواضع الذي يتمتع به في الميدان، وأحب كونه طموحًا للغاية ويتطلع للمستقبل".

وحول حارس المرمى الأساسي للمنتخب قال إنريكي: "ليس لدي حارس مرمى أساسي، الثلاثة الأساسيون هم دي خيا وأوناي سيمون وروبرت سانشيز".

وأردف: "الأداء هو الذي يجعلنا نختار لاعبين دونًا عن غيرهم، لا يمكن للجميع القدوم بالطبع، 24 لاعبًا قط، نحن لا نفعل شيئًا جديدًا، نعمل على ما عملنا عليه في الفترات السابقة"

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يذكر أن هناك 3 أسماء مستدعاة من برشلونة وهم بيدري وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، الأمر الذي جعل مسألة ريال مدريد تطرح في وسائل الإعلام كون راموس هو الاسم الوحيد القادم من النادي الملكي.