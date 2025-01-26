"لا أحد مثل بيليه" .. رئيسة بالميراس تُطمئن ريال مدريد على مستقبل إندريك وتنفي لبيريز ما سمعه عنه

اللاعب ارتبط بالعودة إلى النادي البرازيلي، ولكن!

طمأنت ليلى بيريرا، رئيسة نادي بالميراس، ريال مدريد وجمهوره حول مستقبل لاعبه البرازيلي إندريك، متوقعة تألقه مع الفريق بعد أن يجتاز مرحلة الانسجام والتأقلم مع كرة القدم الأوروبية.

صاحب الـ 18 عامًا، قد انضم إلى صفوف ريال مدريد، في الصيف الماضي قادمًا من فريق بالميراس البرازيلي، ولكنه لم يحصل على مكانًا أساسيًا حتى الآن في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، وقد ارتبط مؤخرًا بالرحيل معارًا لعدد من الوجهات منها العودة لناديه البرازيلي.

بيريرا نفت تمامًا أي تفكير لعودة إندريك إلى بالميراس، مضيفه لموقع "ذا أتلتيك" "لم يتم الحديث عن ذلك أبدًا، لا يوجد أي احتمال لتلك الخطوة، لكي يحدث شيء مثل ذلك يجب أن يكون جيدًا لبالميراس وريال مدريد وإندريك".

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أضافت حول معاناة اللاعب في العاصمة الإسبانية "فترة التأقلم تلك مع النادي الجديد وكرة القدم الأوروبية كانت متوقعة، سيكون سعيد جدًا جدًا في ريال مدريد وليس لدي أي شك في ذلك. إندريك صغير جدًا، هو موهبة شابة ولكن مغادرة طفل للبرازيل تبقى صعبة جدًا، تكيفه مع الحياة الجديدة يحتاج إلى وقت، هو لاعب صبور ويمتلك إرادة قوية وتركيز كبير، سيتألق كثيرًا في ريال مدريد".

وأخيرًا كشفت الرئيسة موقف جمعها حول اللاعب مع نظيرها في ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، حيث نفت له ما وصله من معلومات حول تفوق إندريك على الأسطوري بيليه، إذ قالت "بيريز أخبرني أنه سعيد جدًا بلقائي، وبعدها قالي لي "ليلى .. لقد قيل لي أن إندريك أفضل من بيليه"، وقد أجبته "لم يُولد لاعب مثل بيليه".