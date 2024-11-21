بعد ارتباط اسمه بأكثر من فريق .. الكشف عن حقيقة اقتراب رحيل إندريك من ريال مدريد

هل سينتقل إندريك إلى ساوثهامبتون؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، بشأن اقتراب رحيل النجم البرازيلي إندريك عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت التقارير على أن إندريك سينتقل إلى ساوثهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف الإعلامي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على أن ريال مدريد لم يفعل أي خطة لإعارة إندريك من أجل المغادرة.

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وأضاف رومانو أن التقارير الواردة من إنجلترا حول انتقاله على سبيل الإعارة إلى ساوثهامبتون غير صحيحة على الإطلاق.

ويُعاني إندريك من قلة المشاركات مع ريال مدريد الموسم الحالي، حيث لعب 10 مباريات فقط كبديل، بواقع 122 دقيقة بجميع البطولات، سجل فيها هدفين وصنع هدف واحد فقط.

وارتبط اسم إندريك بأكثر من فريق، أبرزها ساوثهامبتون بالإضافة إلى روما الإيطالي، ولكن يبدو أن ريال مدريد متمسك باستمراره، وفقًا لما أكدته التقارير الصحفية.