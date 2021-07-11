إنجلترا وإيطاليا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي من بطولة يورو 2020 والذي سيُقام على ملعب ويمبلي

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إنجلترا 1 × 0 إيطاليا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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63' خطيررررررررة من ستونز، رأسية رائعة من مدافع السيتي، يُخرجها دوناروما بأطراف أصابعه لركنية آخرى

61' أووووووووووووه! مجهود فردي آخر رائع من كييزا الذي يسدد كرة قووووية ولكن بيكفورد يتصدى لها ويبعدها بصعوبة

56' أوووووووه بيكفورد يتصدى لتسديدة خطيرة من إنسيني

55' ضربة حرة غير مباشرة لإنجلترا، لوك شاو يلعب الكرة، تصل لماجواير الذي يلعبها برأسه ولكن الكرة عالية عن المرمى

تبديلين لإيطاليا بخروج باريلا وإيموبيلي و ودخول كريستانتي وبيراردي

52' محاولة من إنسيني ولكن الكرة تمر بعيدة عن القائم الأيسر

50' أوووووووووه إنسيني يلعب الضربة الحرة المباشرة وتمر بجوار القائم الأيسر بقليل!

49' خطأ لإيطاليا من على حدود منطقة الجزاء، بعد أن قام سترلينج بعرقلة إنسيني

47' مطالبات بركلة جزاء بعد سقوط رحيم سترلينج داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم يُطالب باستمرار اللعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إنجلترا على إيطاليا بهدف نظيف سجله لوك شاو في الدقيقة الثالثة من المباراة

45' محاولة من بونوتشي بتسديدة من على بُعد، ولكن الكرة عالية وبعيدة جدًا عن مرمى إنجلترا

45' أوووووووه عرضية من دي لورينزو تصل إلى إيموبيلي الذي يسدد ولكن الكرة تصطدم بجون ستونز، الكرة تعود لفيراتي الذي يسددها مرة أخرى ولكن الكرة سهلة في يد بيكفورد

36' أوووووه لوك شاو يقاتل على الكرة بعد تمريرة مذهلة من ماجواير، ويلعب عررضية خطيرة ولكن إيمرسون يشتتها بصعوبة

35' توغل رائع بالكرة وتسديدة قوووووية وخطيرررررة من كييزا تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

33' تمريرات متبادلة رائعة بين رحيم وماونت، الكرة كادت أن تصل إلى سترلينج لينفرد بالمرمى ولكن بونوتشي يشتت الكرة

32' سيطرة واستحواذ على الكرة من إيطاليا في هذه الدقائق ولكن بدون أي خطورة

24' فرصة لمرتدة خطيرة لإيطاليا، إنسيني يحاول تمرير الكرة إلى إيموبيلي ولكن ماجواير يقطع الكرة

23' عرررضية من الجهة اليمنى عن طريق كييزا ولكن ماجواير يُشتت الكرة

20' تعطل اللعب لإصابة جورجينيو

12' عررضية أخرى من تريبيير ولكن دي لورينزو يشتت الكرة لضربة ركنية

10' عررضية خطيرة من تريبيير ولكن دفاع إيطاليا يشتتها

7' إنسيني يلعب الركلة الحرة المباشرة ولكنها تعلو المرمى بقليل

6' خطأ لإيطاليا من مكان خطير، بعد أن قام لوك شاو بعرقلة كييزا

3' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية! لوك شاو يسجل الهدف الأول لإنجلترا، عرضية رائعة من تريبيير تصل إلى شاو الذي سددها بشكل رائع في المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل إنجلترا:

قرر المدرب ساوثجيت تغيير طريقة اللعب إلى 3/4/2/1 بدلًا من 4/3/3 والدفع بكيران تريبيير أساسيًا، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 3-4-1-2

بيكفورد

ماجواير - ستونز - والكر

شاو - فيليبس - رايس - تريبيير

ماونت

كين - رحيم

تشكيل إيطاليا:

قرر روبيرتو مانشيني اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

إيمرسون - بونوتشي - كيليني - دي لورينزو

باريلا - جورجينيو - فيراتي

إنسيني - إيموبيلي - كييزا

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي بطولة أمم أوروبا، والذي سيُقام على ملعب ويمبلي.