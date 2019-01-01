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إنتر ينجح في حسم صفقة جودين

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Gonzalo Arroyo Moreno
إنتر يعيد سيناريو ميراندا

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت عدة مصادر صحفية أن إنتر نجح في إبرام اتفاق مع دييجو جودين، قائد أتلتيكو مدريد، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد جودين مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل لاتفاق لتجديده، مما يمنحه حرية الاتفاق مع أي نادي بداية من يناير.

وقالت "سكاي" وعدة مصادر إسبانية وإيطالية إن إنتر توصل لاتفاق مع جودين لعقد لمدة سنتين، مع وجود إمكانية لتمديده لعام ثالث إضافي.

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وأكدت القناة أن اللاعب أتم اتفاقه وسيخضع للفحوصات الطبية بميلانو في الأسابيع المقبلة، ويليها الإعلان الرسمي، ثم الالتحاق بالفريق في يونيو.

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وقام إنتر بصفقة مشابهة لضم جواو ميراندا من أتلتيكو مدريد قبل ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة مجاناً لمدة موسمين.

ولعب جودين مع أتلتيكو هذا الموسم 18 مباراة وسجل هدفين، وتُوج مع الروخي بلانكوس بلقب الليجا والدوري الأوروبي.

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