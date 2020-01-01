إنتر يكشف عن موقفه من الموعد الجديد لديربي يوفنتوس

متى سينتهي الصدام بين إنتر ورابطة السيري آ؟

كشف مدير إنتر الرياضي بيبي ماروتا، عن موقف الإدارة من الموعد الجديد المقترح لإقامة مباراة الديربي الكبير ضد يوفنتوس بعد تأجيله أول أمس الأحد.

وأصر المسؤول البارز السابق في يوفنتوس، على أن موقف الأفاعي لم ولن يتغير، وهو رفض ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع، باتخاذ قرار تأجيل قمة الجولة الـ26، بدون الرجوع أو التشاور مع إدارة النيراتزوري.

وقال ماروتا لشبكة "راي" الإيطالية "الوضع كما هو .. نحن ضد هذا الاختيار"، وذلك ردًا على سؤال حول رأيه أو موقف النادي من خوض اللقاء يوم الإثنين المُقبل بدلاً من الانتظار حتى منتصف مايو.

المزيد من الفرق

وأضاف "سنتخذ قرارنا يوم الأربعاء، لكن قبل أي شيء أريد رؤية الاقتراحات الأخرى المقدمة من قبل رابطة الأندية".

إنتر يحدد شروط ضم سانشيز بشكل نهائي واللاعب عليه التنازل

وتابع "علمت بهذه الفرضية من قبل وسائل الإعلام –إقامة المباراة يوم 9 مارس-، وذلك قد يكون منطقيًا، لكن أولاً أريد معرفة الفرضيات الأخرى التي ستطرحها الرابطة يوم الأربعاء".

ومن المقرر أن تجتمع أندية الدوري الإيطالي الـ20 مع رابطة الأندية غدًا الأربعاء، لإعادة جدولة مباريات السيري آ، بعد تأجيل قرابة نصف مباريات آخر جولتين.

وتضرر الدوري الإيطالي من تفشي مرض كورونا في 5 أقاليم، وهو ما أجبر الرابطة على تأجيل هذا الكم الهائل من المباريات، بما فيهم مباراة الديربي بين يوفنتوس وإنتر، التي كان سيستضيفها ملعب "يوفنتوس آرينا" الأحد الماضي.